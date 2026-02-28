Hoy, la clima en Ciudad De Buenos Aires será parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 8.6°C mientras que la máxima alcanzará los 16°C. Durante la mañana, el cielo permanecerá variado con intervalos de sol y nubes. A pesar de que no se esperan lluvias, la humedad relativa hará que el ambiente se sienta fresco. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 8 km/h, con algunas ráfagas más intensas en ocasiones.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

En la tarde, el tiempo continuará siendo parcialmente nuboso, con una ligera disminución en la intensidad del viento. Las temperaturas se mantendrán agradables y estables en torno a los 16°C. En la noche, se prevé que el cielo despeje un poco más, aunque las condiciones de nubosidad intermitente seguirán presentes. Se espera una noche sin precipitaciones, ideal para actividades al aire libre.