Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este sábado 28 de febrero de 2026
Clima en Córdoba
Hoy en Córdoba, el clima se presenta con un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.3°C. No se esperan precipitaciones, y la velocidad del viento alcanzará hasta 19 km/h. Con una humedad relativa del 54%, el ambiente podría sentirse algo fresco.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba
Por la tarde, las condiciones climáticas se mantendrán similares, con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas subirán, llegando a un máximo de 21.9°C, proporcionando un ambiente más cálido. Durante la noche, se espera que las nubes comiencen a disiparse ligeramente, permitiendo ver el cielo nocturno. Se recomienda llevar una chaqueta ligera si planeas salir.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 28 de febrero de 2026
Para los interesados en observar el cielo, el sol sale a las 08:12 y se pone a las 18:21. Estas condiciones permitirán disfrutar de un amanecer y atardecer claros, ideales para quienes disfrutan de actividades al aire libre.