Hoy en Córdoba, el clima se presenta con un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.3°C. No se esperan precipitaciones, y la velocidad del viento alcanzará hasta 19 km/h. Con una humedad relativa del 54%, el ambiente podría sentirse algo fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Por la tarde, las condiciones climáticas se mantendrán similares, con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas subirán, llegando a un máximo de 21.9°C, proporcionando un ambiente más cálido. Durante la noche, se espera que las nubes comiencen a disiparse ligeramente, permitiendo ver el cielo nocturno. Se recomienda llevar una chaqueta ligera si planeas salir.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 28 de febrero de 2026

Para los interesados en observar el cielo, el sol sale a las 08:12 y se pone a las 18:21. Estas condiciones permitirán disfrutar de un amanecer y atardecer claros, ideales para quienes disfrutan de actividades al aire libre.