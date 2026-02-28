Hoy, en la ciudad de Formosa, el día comenzará con una mañana nublada y temperaturas mínimas que alcanzarán los 7.9°C. El clima será algo fresco, y las probabilidades de lluvias son escasas, aunque la sensación de humedad máxima se situará en un 96%. Los vientos soplarán con una velocidad media de 9 km/h, lo cual contribuirá a la percepción de frescura en el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

A medida que el día avance, se espera que las temperaturas asciendan hasta los 20.5°C. Hacia la tarde, el cielo seguirá permaneciendo parcialmente nublado, mientras que durante la noche la nubosidad podría incrementarse ligeramente. Sin embargo, no hay señales de precipitaciones para estas horas. La velocidad del viento podría ascender hasta los 17 km/h, manteniendo así una brisa constante.

Observaciones astronómicas

Hoy no se esperan lluvias en Formosa, por lo cual los cielos parcialmente despejados permitirán una buena visibilidad para la observación astronómica. El sol hará su aparición a las 07:02 horas y se ocultará a las 18:08 horas, marcando el fin de la jornada.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Formosa

Es recomendable llevar ropa ligera pero de manga larga por la mañana debido a las temperaturas más frescas. Durante el día, es posible que necesite quitarse algunas capas debido a un aumento en la temperatura. No olvide mantenerse hidratado y proteger su piel durante las horas de sol más intensas. Como precaución adicional, si realiza actividades al aire libre, tenga en cuenta llevar gafas de sol y protector solar.