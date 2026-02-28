Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este sábado 28 de febrero de 2026
Clima del día
Condiciones meteorológicas para la mañana
Este clima por la mañana en Neuquén, esperamos un cielo parcialmente nuboso, acompañando a temperaturas frescas mínimas de unos 4.9°C. Las nubes serán una constante, aunque el sol hará algunas apariciones breves. Además, se esperan vientos moderados con velocidades que pueden alcanzar los 17 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén
Durante la tarde, el cielo continuará principalmente nublado. La temperatura máxima alcanzará los 17°C, manteniendo el ambiente agradable. El viento seguirá presente con velocidades sostenidas, y no se espera precipitación significativa. En la noche, se prevé que las nubes comiencen a disiparse, dejando espacio para un cielo más limpio y fresco.
Observaciones astronómicas
Este sábado 28 de febrero, el sol tendrá su salida a las 08:47 y se pondrá a las 18:16. Los aficionados a la astronomía podrán disfrutar de una noche despejada ideal para observaciones estelares.