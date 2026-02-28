Condiciones meteorológicas para la mañana

Este clima por la mañana en Neuquén, esperamos un cielo parcialmente nuboso, acompañando a temperaturas frescas mínimas de unos 4.9°C. Las nubes serán una constante, aunque el sol hará algunas apariciones breves. Además, se esperan vientos moderados con velocidades que pueden alcanzar los 17 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Durante la tarde, el cielo continuará principalmente nublado. La temperatura máxima alcanzará los 17°C, manteniendo el ambiente agradable. El viento seguirá presente con velocidades sostenidas, y no se espera precipitación significativa. En la noche, se prevé que las nubes comiencen a disiparse, dejando espacio para un cielo más limpio y fresco.

Observaciones astronómicas

Este sábado 28 de febrero, el sol tendrá su salida a las 08:47 y se pondrá a las 18:16. Los aficionados a la astronomía podrán disfrutar de una noche despejada ideal para observaciones estelares.