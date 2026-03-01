Hoy en Catamarca, el clima en la mañana presentará condiciones de cielo parcialmente nublado con temperaturas frescas arrancando desde los 6.4°C. A medida que avance la mañana, se percibirá un aumento gradual en las temperaturas. La humedad relativa será del 64%, brindando un ambiente algo seco, en comparación con otras jornadas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Durante la tarde y noche, las condiciones meteorológicas continuarán relativamente estables, con el termómetro alcanzando una temperatura máxima de alrededor de 23.7°C. Se espera una ligera brisa con vientos soplando a velocidades de hasta 21 km/h, lo que podría aportar un alivio refrescante del calor diurno. La posibilidad de precipitaciones se mantiene baja, lo que facilita el desarrollo de actividades al aire libre.