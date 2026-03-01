El clima para esta mañana en Ciudad De Buenos Aires

Hoy en Ciudad De Buenos Aires, se espera un día parcialmente nuboso con temperaturas que oscilarán entre los 8.6°C y 16°C. En la mañana, el clima será cómodo, con una temperatura mínima de 8.6°C, agradable para actividades al aire libre. Se prevén vientos moderados alcanzando una velocidad máxima de 8 km/h, lo que resulta en una sensación térmica agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy en la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

En la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 16°C, con cielos parcialmente nublados. Las condiciones serán óptimas para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda tener precaución con los vientos que podrían alcanzar ráfagas de hasta 12 km/h. La humedad rondará el 62%, manteniendo un ambiente relativamente seco. Para la noche, se espera que continúen las condiciones parcialmente nubosas, con temperaturas descendiendo gradualmente, manteniendo un tiempo fresco y agradable.