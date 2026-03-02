Llega la lluvia a Buenos Aires. Foto: imagen creada con Copilot.

Si bien la primera semana de marzo comenzó con temperaturas por encima de los 30 grados, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sorprendió con su pronóstico para la Ciudad de Buenos Aires, al anunciar un cambio rotundo del clima, ya que se esperan varios días de lluvia con un descenso de los registros térmicos, que darán paso a un “mini otoño”.

Cuándo llueve y baja la temperatura en Buenos Aires

Según lo informado por el SMN, las precipitaciones comenzarán sobre la noche del miércoles 4 y la madrugada del jueves 5 de marzo. Esto provocará que baje la temperatura, puesto que para los próximos días las máximas no superarán los 25 grados.

Cómo va a estar el clima la primera semana de marzo en Buenos Aires

Martes 3 de marzo : mínima de 22 °C y máxima de 28 °C. El cielo estará nublado y habrá un 10% de probabilidad de lluvias durante toda la jornada. Además, se esperan vientos de entre 7 y 22 kilómetros por hora.

Miércoles 4 de marzo : temperatura mínima de 22 °C y máxima de 32 °C acompañado de un cielo nublado y vientos de entre 13 y 22 km/h. Se esperan 10% de probabilidades de precipitación sobre la Tarde/Noche.

Jueves 5 de marzo : empieza a bajar la temperatura, con una mínima de 19 °C y una máxima de 25 °C. Se esperan lluvias aisladas durante la madrugada y mañana, mientras que a la tarde el cielo permanecerá nublado, con 10% de probabilidades de precipitación. Los vientos irán de 13 a 22 km/h.

Viernes 6 de marzo : mínima de 18 °C y máxima de 25 °C, con entre 10% y 40% de probabilidades de lluvias durante la madrugada y mañana, y 10% para la Tarde/Noche. Los vientos irán de 13 a 22 km/h.

Sábado 7 de marzo: mínima de 18 °C y máxima de 25 °C con cielo nublado durante todo el día. Sobre la Tarde/Noche, habrá 10% de probabilidades de lluvia.

Alerta por tormentas: las recomendaciones del SMN

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

El comienzo de marzo muestra así un escenario marcado por la inestabilidad, con lluvias y viento como protagonistas en gran parte del territorio nacional.