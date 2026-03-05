Este jueves 5 de marzo de 2026 en Santa Cruz, el clima se presenta parcialmente nuboso durante la mañana, con un máximo de 7.3°C y un mínimo de 3.4°C. La probabilidad de precipitación es escasa, manteniéndose cercana al 0% a lo largo del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Durante la tarde, las condiciones continúan con cielo parcialmente nuboso y temperaturas moderadas. Aunque la humedad podría alcanzar el 95%, los vientos serán relativamente suaves, con velocidades de hasta 25 km/h, permitiendo realizar actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

Por la noche, las temperaturas bajan, pero el clima seguirá estando predominantemente estable. No se esperan lluvias, y los vientos seguirán la misma tendencia con velocidades menores, proporcionando así una tranquilidad relativa para los eventos vespertinos.