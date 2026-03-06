Lluvia en Buenos Aires Foto: Foto generada con IA

El clima vuelve a sorprender al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Después de una jornada con calor, humedad y un cielo que amagó con desmejorar sin concretarlo del todo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un nuevo reporte que confirma la llegada inminente de las lluvias y la permanencia de la inestabilidad por varios días.

Durante el jueves, el ambiente se mantuvo agobiante a pesar de que se esperaba un alivio térmico con la entrada de un frente frío. Sin embargo, esa baja de temperatura llegará acompañada de precipitaciones que marcarán un cambio rotundo en las condiciones del tiempo. Según el SMN, el primer turno de lluvias comenzará en la madrugada del viernes, cuando la inestabilidad se instale de forma más marcada en la región.

Viernes: el día más inestable

El organismo nacional anticipa un viernes pasado por agua, con lluvias aisladas desde la madrugada y durante toda la tarde. Ya por la noche, el escenario podría transformarse en lloviznas persistentes. En paralelo, las temperaturas acompañarán este cambio: se esperan valores entre los 17 °C y 24 °C, muy por debajo del calor reciente que dominó la semana.

La permanencia de nubes compactas, la humedad alta y los chaparrones intermitentes harán que el día entero se sienta gris y fresco, poniendo fin de manera definitiva al ambiente veraniego que venía sosteniéndose desde finales de febrero.

Lluvias y tormentas en Buenos Aires. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Sábado: continúa el mal clima

El sábado tampoco traerá una mejora inmediata. De acuerdo con el pronóstico actualizado, todavía podrían registrarse lluvias aisladas durante la madrugada y algunas lloviznas en las horas de la mañana. Será recién por la tarde cuando el cielo comience a mostrar una tendencia a mejorar, aunque continuará nublado y sin grandes cambios térmicos. Las temperaturas se moverán entre 16 °C y 27 °C.

Esa mejora parcial no implicará todavía un retorno pleno del buen tiempo, pero marcará el inicio de la retirada de la inestabilidad que dominará gran parte del final de la semana.

Domingo: vuelve el alivio

Recién el domingo podría establecerse un escenario más estable, con cielo parcialmente nublado y un ambiente agradable. Después de varios días de humedad y chaparrones, las marcas térmicas se ubicarán entre los 14 °C y 24 °C, consolidando una jornada fresca y sin precipitaciones relevantes.

Será el primer día, después de varias jornadas inestables, en el que la Ciudad y el conurbano podrán recuperar actividades al aire libre sin sobresaltos meteorológicos.

Lluvia, tormentas. Foto: imagen creada con Copilot.

Cómo sigue la semana próxima

El inicio de la semana entrante mantendrá un patrón de estabilidad moderada. El lunes se presentará con cielo mayormente nublado y temperaturas entre 17 °C y 26 °C. El martes conservará condiciones similares, aunque con un ligero repunte térmico: se prevé cielo parcialmente nublado y marcas entre 17 °C y 26 °C. Para el miércoles, el SMN anticipa un aumento de nubosidad y temperaturas que oscilarán entre 18 °C y 28 °C.