Frío polar en el AMBA Foto: Foto generada con IA Canal 26

El tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires está a punto de dar un giro abrupto. Después de varios días con temperaturas moderadas e incluso registros inusualmente altos para abril, un frente frío de origen polar avanza desde el sur del país y marcará el episodio más frío del año hasta ahora. El cambio comenzará durante el fin de semana y tendrá su punto máximo entre el domingo y el lunes.

Meteorólogos advierten que el fenómeno no solo traerá un descenso pronunciado de la temperatura, sino también vientos muy intensos, especialmente en zonas costeras, lo que obliga a extremar precauciones.

Cuándo se produce el cambio de tiempo

El quiebre en las condiciones meteorológicas se espera para el domingo 26 de abril, cuando una profunda área de baja presión ubicada sobre el Mar Argentino empuje aire polar hacia el centro del país. Este ingreso frío avanzará con rapidez sobre la provincia de Buenos Aires y el AMBA, generando un escenario típico de otoño, pero con características más severas de lo habitual para esta época.

Durante la madrugada y la mañana del domingo podrían registrarse chaparrones aislados, aunque el rasgo dominante será el viento del sector sudoeste, que comenzará a sentirse con fuerza desde las primeras horas del día y se intensificará hacia la tarde.

Viento fuerte y posibles alertas

Uno de los aspectos más relevantes del evento será la intensidad de las ráfagas. En la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, el viento podría alcanzar entre 60 y 70 km/h, mientras que en la costa atlántica no se descarta que las ráfagas superen los 80 e incluso los 100 km/h.

Ola polar en el AMBA. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Este escenario aumenta el riesgo de caída de ramas, árboles, cartelería y objetos sueltos, por lo que los especialistas recomiendan seguir los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, asegurar elementos en balcones y terrazas y evitar actividades al aire libre en zonas expuestas.

Cómo impactará el aire polar en las temperaturas

El ingreso de la masa fría provocará un descenso térmico muy marcado. Durante la tarde del domingo, la temperatura máxima en el AMBA apenas alcanzaría los 18 °C, mientras que hacia la noche se espera una caída aún mayor.

El momento más frío llegará con el amanecer del lunes 27, cuando las mínimas podrían ubicarse en torno a los 7 °C en la Ciudad de Buenos Aires y cerca de 4 o 5 °C en sectores del conurbano, valores que no se habían registrado en lo que va del año. La sensación térmica será aún más baja debido al viento persistente.

De confirmarse estos registros, se tratará de la jornada más fría de 2026 hasta el momento en la región metropolitana.

Cuánto tiempo durará el frío

A pesar de la intensidad, los especialistas coinciden en que el episodio será breve. El aire polar se mantendrá hasta el martes, con mañanas frías y temperaturas por debajo de los promedios habituales de abril. Sin embargo, a partir del miércoles se prevé una rotación del viento al sector norte y noroeste, lo que favorecerá un rápido repunte térmico.

Vuelve el frío a Buenos Aires. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Esto significa que, aunque el impacto será fuerte, no se espera una ola de frío prolongada, sino un pulso intenso y transitorio.

Un contraste marcado con el inicio de abril

El evento resulta llamativo por el fuerte contraste con las condiciones registradas a comienzos del mes. Abril inició con jornadas muy calurosas, incluso con sensaciones térmicas cercanas a los 35 °C, un comportamiento atípico para el otoño.

Este pasaje de extremos refleja la variabilidad propia de las estaciones de transición, donde los cambios bruscos de temperatura pueden darse en lapsos muy cortos.

Recomendaciones ante el frente frío

Mantenerse informado a través de los alertas oficiales .

Asegurar objetos que puedan volarse.

Abrigarse adecuadamente, sobre todo niños y personas mayores.

Tener especial cuidado en zonas costeras y áreas arboladas.

El ingreso de este frente frío marcará, finalmente, el primer aviso claro de que el otoño avanza y de que el invierno ya empieza a hacerse sentir en gran parte del país.