Pronóstico del tiempo para esta mañana en Buenos Aires

En la mañana, Buenos Aires verá un clima marcado por momentos de sol entre nubes parciales. Las temperaturas se mantendrán entre los 5.6°C, llegando hasta los 15.7°C. La humedad será considerable, rondando un promedio del 55%. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de 21 km/h. Ideal para salir a caminar temprano, antes que el sol se intensifique.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Por la tarde y noche, el clima continuará mayormente nuboso. Las temperaturas alcanzarán su máximo alrededor de los 15.7°C y el viento se calmará un poco, con velocidades que no sobrepasarán los 10 km/h. No se esperan precipitaciones, así que será un buen momento para actividades al aire libre.

Un día sin lluvia para disfrutar de la ciudad.