Pronóstico del tiempo para hoy en Catamarca

Esta mañana, en Catamarca, el clima será mayormente nublado, una constante durante el día, con temperaturas relativamente frías, con mínimas de 6.4°C. Se espera que la humedad ronde el 65%, lo que podría generar una sensación térmica algo más fresca. Los vientos alisios, con una velocidad máxima de 16 km/h, mantendrán el ambiente ligeramente fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

A medida que avanza la tarde, la temperatura alcanzará su máximo de 23.7°C, proporcionando un ambiente más cálido, pero sin llegar a ser sofocante. El cielo continuará con su tendencia nubosa, pero la probabilidad de que haya precipitaciones es mínima, con apenas un 0% de posibilidades. El viento incrementará levemente su velocidad, alcanzando un máximo de 21 km/h, mantenido el clima agradable.

Al anochecer, las temperaturas descenderán gradualmente, pero el clima general se mantendrá constante en lo nublado, asegurando una noche sin precipitaciones significativas. A pesar de que no se esperan lluvias, siempre es bueno tener un paraguas a mano en caso de un cambio repentino del tiempo.