Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este viernes 6 de marzo de 2026
Clima hoy
Pronóstico del tiempo para hoy en Catamarca
Esta mañana, en Catamarca, el clima será mayormente nublado, una constante durante el día, con temperaturas relativamente frías, con mínimas de 6.4°C. Se espera que la humedad ronde el 65%, lo que podría generar una sensación térmica algo más fresca. Los vientos alisios, con una velocidad máxima de 16 km/h, mantendrán el ambiente ligeramente fresco.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca
A medida que avanza la tarde, la temperatura alcanzará su máximo de 23.7°C, proporcionando un ambiente más cálido, pero sin llegar a ser sofocante. El cielo continuará con su tendencia nubosa, pero la probabilidad de que haya precipitaciones es mínima, con apenas un 0% de posibilidades. El viento incrementará levemente su velocidad, alcanzando un máximo de 21 km/h, mantenido el clima agradable.
Al anochecer, las temperaturas descenderán gradualmente, pero el clima general se mantendrá constante en lo nublado, asegurando una noche sin precipitaciones significativas. A pesar de que no se esperan lluvias, siempre es bueno tener un paraguas a mano en caso de un cambio repentino del tiempo.