Hoy el clima en Formosa se presenta con condiciones variadas a lo largo del día. Durante la mañana, se anticipa un día parcialmente nuboso con temperaturas bastante frescas, que llegarán a un mínimo de 7.9°C. No se espera precipitación, por lo que será un buen momento para planificar actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

En la tarde y noche, las condiciones se mantendrán similares a la mañana con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas aumentarán hasta un máximo de 20.5°C. Los vientos serán leves, con una velocidad media de 9 km/h, permitiendo disfrutar del aire libre sin molestias. La humedad alcanzará niveles del 96%, por lo que se recomienda estar atentos a posibles incomodidades debido al calor y humedad combinados.

Con un agradable clima durante todo el día, es un buen momento para realizar actividades al aire libre, siempre manteniendo precauciones ante cualquier cambio inesperado en el clima.