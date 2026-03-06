Hoy en Jujuy, el clima se presentará con condiciones favorables para quienes disfrutan del aire libre. Durante la mañana, el tiempo será parcialmente nuboso y las temperaturas oscilarán entre los 4.2°C y los 18.4°C. La humedad rondará el 46%, lo cual aporta una sensación fresca al iniciar el día. No se esperan precipitaciones significativas, por lo que las salidas al aire libre no se verán afectadas por la lluvia.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Avanzando hacia la tarde y la noche, las condiciones climáticas se mantendrán similares, con el cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas se mantendrán agradables, destacando una máxima que no sobrepasará los 18.4°C, ideal para disfrutar de actividades recreativas. Los vientos soplarán a una velocidad mínima de 10 km/h, proporcionando un leve brisa que refrescará el ambiente. La humedad descenderá un poco, pero se mantendrá cómoda para la mayoría de las personas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 6 de marzo de 2026

Para quienes se interesen en observar los fenómenos astronómicos, el sol hará su aparición a las 08:01 horas y se despedirá a las 18:41 horas. Esto permite un rango de luz diurna lo suficientemente amplio para planificar cualquier actividad al aire libre o incluso disfrutar de un relajante atardecer.