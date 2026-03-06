Hoy, en Mendoza, el clima durante la mañana será frío con cielo parcialmente nublado. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 6.6°C, ofreciendo una mañana fresca. Los vientos soplarán desde el sector sureste con velocidades que rondarán los 22 km/h, con ráfagas ocasionales aumentando el efecto de frío.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Por la tarde, las condiciones continuarán de manera similar, aunque la temperatura subirá a un máximo de 17.5°C. Se anticipa que el día permanecerá mayormente nublado. Los vientos se mantendrán constantes desde el sureste, lo que incrementará la sensación térmica fresca durante todo el día.

Observaciones astronómicas

El amanecer en Mendoza será a las 08:34, mientras que el puesta del sol ocurrirá a las 18:35. Estas horas son ideales para disfrutar del cielo y admirar el cambio de luz a lo largo del día.