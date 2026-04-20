Vuelven las tormentas y el frío al AMBA:

Vuelven las tormentas y el frío al AMBA. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Tras una breve pausa de estabilidad, el clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volverá a desmejorar, con la llegada de lluvias de intensidad que se combinarán con un marcado descenso de las temperaturas, perceptible tanto en la Ciudad como en el Conurbano bonaerense.

Según indican los especialistas, este cambio no se dará de manera progresiva: el ingreso de un frente frío generará un escenario de inestabilidad, con chaparrones fuertes y la probabilidad de tormentas eléctricas, además de una caída abrupta en los registros térmicos, que se acercarán a los 10 grados.

A qué hora llueve en el AMBA

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el deterioro de las condiciones comenzará con el ingreso de aire frío proveniente del sur, que al combinarse con la elevada humedad presente en la región generará un contexto propicio para tormentas extendidas en el AMBA. Algunas de estas podrían presentar actividad eléctrica, ráfagas de viento y precipitaciones intensas en lapsos breves.

Lluvias en el AMBA Foto: Foto generada con IA Canal 26

En ese marco, el SMN anticipa que las lluvias y tormentas comenzarán este lunes 20 de abril. Durante la madrugada se registrarían los primeros episodios aislados, aunque las precipitaciones ganarán intensidad desde la mañana y se mantendrán durante el transcurso de la jornada.

Pronóstico extendido: cómo va a estar el tiempo esta semana

Lunes 20 de abril: temperatura mínima de 18 °C y máxima de 23 °C. Se esperan lluvias desde la mañana hasta la noche (entre 10-40% de probabilidades de precipitación).

Martes 21 de abril: mínima de 15 °C y máxima de 21 °C. El cielo estará mayormente nublado y habrá un 10% de probabilidades de lluvia a la mañana.

Miércoles 22 de abril: mínima de 12 °C y máxima de 20 °C con cielo algo nublado durante toda la jornada. No se esperan lluvias.

Jueves 23 de abril: temperatura mínima de 16 °C y máxima de 21 °C. Cielo nublado sin lluvias.

Viernes 24 de abril: mínima de 12 °C y máxima de 20 °C. No se esperan lluvias y el cielo estará algo nublado.

Recomendaciones ante el regreso de las luvias

Ante este escenario, los especialistas sugieren:

Evitar circular por zonas propensas a anegamientos durante lluvias intensas.

Asegurar objetos sueltos en balcones o terrazas por posibles ráfagas.

Salir con abrigo, ya que el descenso térmico será marcado.

Mantenerse informado a través de los reportes meteorológicos actualizados.

Un patrón que se repite: por qué el clima cambia tan rápido

El retorno de las lluvias y el frío responde a un patrón frecuente en esta época del año, donde los frentes fríos avanzan con mayor frecuencia sobre el centro del país. La combinación de aire cálido residual y masas de aire frío genera condiciones propensas a tormentas, seguidas por descensos térmicos abruptos.

Este tipo de situaciones suele repetirse varias veces durante el mes, alternando períodos de buen tiempo con episodios de inestabilidad.