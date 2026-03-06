Hoy, el clima en Neuquén estará caracterizado por una clima parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas estarán bajas, comenzando con un mínimo de 4.9°C. No se esperan precipitaciones en esta franja del día, lo que ofrece una mañana tranquila para actividades al aire libre. Además, el viento alcanzará una velocidad máxima de 8 mph, manteniéndose suave y agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

A medida que avance el día, las condiciones continuarán parcialmente nubosas con una temperatura que alcanzará los 17°C en horas de la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Sin embargo, se prevé que los vientos sean más intensos comparado a la mañana, con posibles ráfagas que podrían llegar hasta los 13 km/h, sugiriendo que sea mejor estar abrigado si planea salir en la noche.