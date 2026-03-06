El pronóstico del clima para esta mañana en San Luis será principalmente parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas que rondarán los 7.5°C. Los vientos serán moderados, alcanzando una velocidad de hasta 36 km/h, lo cual hará que la sensación térmica sea ligeramente más fresca. La humedad se mantendrá en un nivel cómodo, siendo un día ejemplar para actividades al aire libre sin precipitaciones esperadas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

En horas de la tarde se prevé que la temperatura máxima alcance los 17.7°C, permaneciendo el cielo parcialmente cubierto de nubes. Sin embargo, las condiciones generales serán favorables para disfrutar de la jornada. Para la noche, el clima se mantendrá estable, sin cambios significativos, asegurando una velada agradable.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 6 de marzo de 2026

El amanecer en San Luis será a las 08:25 y el atardecer ocurrirá a las 18:24, brindando alrededor de 10 horas de luz diurna. Aunque la noche será cubierta, el entorno se prestará para apreciar las estrellas en algunos espacios abiertos.

Es un buen día para salir en familia y disfrutar del aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones de vestirse adecuadamente debido a la variabilidad térmica esperada durante la jornada.