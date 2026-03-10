Hoy en Tierra Del Fuego, el clima ha iniciado con cielos parcialmente nubosos y una sensación térmica que puede descender hasta los 0.6°C. El viento tendrá una velocidad media de 17 km/h, lo cual podría hacer que las temperaturas se perciban aún más bajas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Durante la tarde y la noche, la temperatura máxima alcanzará los 2.9°C con cielos que se mantendrán en gran medida cubiertos. A lo largo del día, la probabilidad de precipitación es relativamente baja, con un nivel de 0.1 mm de lluvia esperada. La humedad rondará el 96%, lo que podría hacer sentir el ambiente más fresco de lo habitual. Los vientos persistirán en una velocidad aproximada de 21 km/h con ráfagas más intensas en algunos momentos.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Tierra Del Fuego

Dado el viento y la baja temperatura, es recomendable abrigarse bien al salir de casa y estar atento a cambios repentinos en el tiempo. No olvide su abrigo, especialmente al circular en espacios abiertos o cerca de grandes cuerpos de agua.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 10 de marzo de 2026

El amanecer civil se producirá a las 09:54, ofreciendo la oportunidad de disfrutar de vistas matutinas del paisaje. Por su parte, el ocaso será alrededor de las 17:12, teniendo en cuenta el clima especial de la región durante esta estación.