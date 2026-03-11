Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este miércoles 11 de marzo de 2026
Clima Jujuy Hoy
Hoy en Jujuy, se prevé un clima varied de condiciones con el paso de las horas. Durante la mañana, el cielo permanecerá parcialmente nuboso con temperaturas mínimas de 4.2°C. La
velocidad del viento alcanzará hasta 10 km/h, lo que mantenerá el aire fresco. Aunque no se esperan precipitaciones, la humedad será alta, rondando el 85%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy
Hacia la tarde y noche, las condiciones mejorarán levemente, con temperaturas que podrían llegar hasta los 18.4°C. El viento mantendrá su intensidad con rachas de hasta 13 km/h. Aunque el cielo seguirá parcialmente nuboso, no se esperan lluvias en el transcurso del día. La humedad descenderá ligeramente, proporcionando una jornada confortable y agradecida por los jujeños.
Observación Astronómica
La salida del sol está pronosticada para las 07:26h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 18:41h. Para los aficionados a la astronomía, es un buen momento para observar el amanecer temprano y el anochecer en este bello destino turístico. Se resalta que los fenómenos astrales del día prometen ser impresionantes con esa visibilidad despejada.