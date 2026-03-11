Hoy en Jujuy, se prevé un clima varied de condiciones con el paso de las horas. Durante la mañana, el cielo permanecerá parcialmente nuboso con temperaturas mínimas de 4.2°C. La

velocidad del viento alcanzará hasta 10 km/h, lo que mantenerá el aire fresco. Aunque no se esperan precipitaciones, la humedad será alta, rondando el 85%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Hacia la tarde y noche, las condiciones mejorarán levemente, con temperaturas que podrían llegar hasta los 18.4°C. El viento mantendrá su intensidad con rachas de hasta 13 km/h. Aunque el cielo seguirá parcialmente nuboso, no se esperan lluvias en el transcurso del día. La humedad descenderá ligeramente, proporcionando una jornada confortable y agradecida por los jujeños.

Observación Astronómica

La salida del sol está pronosticada para las 07:26h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 18:41h. Para los aficionados a la astronomía, es un buen momento para observar el amanecer temprano y el anochecer en este bello destino turístico. Se resalta que los fenómenos astrales del día prometen ser impresionantes con esa visibilidad despejada.