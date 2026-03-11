Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este miércoles 11 de marzo de 2026
El tiempo hoy
En la mañana de este miércoles, el clima en Santa Cruz presentará condiciones de cielo parcialmente nuboso. La temperatura oscilará entre los 3.4°C y los 7.3°C. Además, el viento soplará desde el sector noroeste con una velocidad media de hasta 16 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz
Para la tarde, el panorama se mantendrá similar, con una capa de nubes parcialmente presente. Las temperaturas máximas alcanzarán los 7.3°C, proporcionando un ambiente frío a lo largo del día. Al llegar la noche, el cielo continuará cubierto por nubes ligeras, sin grandes cambios en la temperatura. La humedad se mantendrá en niveles superiores al 80%, manteniendo el aire cargado de humedad durante todo el día.