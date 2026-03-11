En la mañana de este miércoles, el clima en Santa Cruz presentará condiciones de cielo parcialmente nuboso. La temperatura oscilará entre los 3.4°C y los 7.3°C. Además, el viento soplará desde el sector noroeste con una velocidad media de hasta 16 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Para la tarde, el panorama se mantendrá similar, con una capa de nubes parcialmente presente. Las temperaturas máximas alcanzarán los 7.3°C, proporcionando un ambiente frío a lo largo del día. Al llegar la noche, el cielo continuará cubierto por nubes ligeras, sin grandes cambios en la temperatura. La humedad se mantendrá en niveles superiores al 80%, manteniendo el aire cargado de humedad durante todo el día.