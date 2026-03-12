¿Llega el tormentón antes que el calor a Buenos Aires?:

El pronóstico solo marca una leve llovizna y la vuelta del calor en Buenos Aires. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

La actualización de los modelos meteorológicos modificó el pronóstico para la Ciudad de Buenos Aires y dejó sin efecto la posibilidad de un temporal durante esta semana.

Según el último reporte, para el jueves 12 de marzo solo se prevé un escenario de leve inestabilidad, muy lejos de las lluvias intensas que se habían anticipado en estimaciones previas.

En lugar de tormentas, el fenómeno esperado se asemeja a lo que popularmente se conoce como “calabobos”, un término coloquial que describe una lluvia muy fina y persistente, similar a una llovizna.

El fenómeno se asemeja a un “calabobos”, un término coloquial que describe una lluvia muy fina y persistente.

La expresión alude a que, por su intensidad leve, muchas personas no toman precauciones, aunque con el paso del tiempo la humedad termina empapando la ropa.

De acuerdo con los datos del pronóstico, la precipitación estimada es mínima: apenas 0,3 milímetros de agua acumulada, lo que se encuadra dentro de la categoría de “lluvia débil”.

La llegada del fenómeno “calabobos” en la Ciudad de Buenos Aires

Mañana del jueves 13 de marzo : el día comenzará con nubosidad variable y temperaturas templadas que irán desde los 20°C a las 08:00 hasta los 23°C cerca de las 11:00 de la mañana.

Momento “calabobos” : la inestabilidad se concentrará exclusivamente a las 14:00 horas . En esa franja horaria existe un 30% de probabilidad de lluvias débiles, con una temperatura de 24°C y ráfagas de viento del este de hasta 37 km/h.

Tarde y noche del jueves 13 de marzo: el mal tiempo será sumamente fugaz. Para las 17:00 horas el cielo ya estará completamente soleado, dando paso a una noche de cielo despejado con el termómetro clavado en los 21°C.

El clima durante el fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires

Las temperaturas volverán a subir durante el fin de semana en la provincia de Buenos Aires. Foto: imagen creada con Gemini para Canal 26.

Luego de este episodio de llovizna, se espera que las temperaturas vuelvan a subir hacia el fin de semana. Para el sábado 14 de marzo se anticipa una temperatura máxima de 26°C, mientras que el domingo 15 el calor volverá a intensificarse con registros cercanos a los 31°C.

Las próximas probabilidades de precipitaciones aparecerían recién el martes 17 de marzo. Para esa jornada se estima un 50% de probabilidad de lluvias, con un acumulado aproximado de 0,6 milímetros y una temperatura máxima que podría alcanzar los 33°C.