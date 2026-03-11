Lluvias y tormentas en varias provincias. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

El mapa compartido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este miércoles 11 muestra una jornada con alertas meteorológicas en distintas regiones del país, especialmente en el norte y en parte de la zona central.

De acuerdo al organismo, varias provincias se encuentran bajo alerta amarilla, lo que implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar daños o interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas.

Alertas meteorológicas en distintas regiones del país. Foto: SMN.

Qué zonas están bajo alerta amarilla

El aviso alcanza principalmente a sectores del norte argentino, donde se esperan tormentas y precipitaciones intensas que podrían estar acompañadas por ráfagas de viento, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

También aparecen áreas bajo advertencia en regiones del centro y del oeste del país, donde las condiciones climáticas pueden presentar jornadas de lluvias persistentes y viento, dependiendo de la provincia.

Cómo estará el clima en Buenos Aires durante la semana

El pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anticipa una semana con temperaturas en ascenso y condiciones mayormente estables, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional.

Miércoles 11:

La jornada se presentará con cielo parcialmente nublado, una temperatura máxima cercana a 26°C y mínima de 19°C. No se esperan precipitaciones.

Jueves 12:

Continuarán las condiciones estables, con nubosidad variable y temperaturas similares. La máxima volverá a ubicarse alrededor de 26°C, con mínima de 19°C. La probabilidad de lluvia será muy baja.

Clima en CABA. Foto: SMN.

Viernes 13:

El tiempo seguirá agradable, con cielo algo nublado y temperaturas que se mantendrán en valores similares: 26°C de máxima y 19°C de mínima.

Sábado 14:

Durante el fin de semana comenzará un leve ascenso térmico. La temperatura podría alcanzar los 27°C, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias previstas.

Domingo 15:

Será uno de los días más cálidos de la semana, con una máxima que rondará los 30°C y cielo mayormente despejado.