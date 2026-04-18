Lluvias en el AMBA Foto: Foto generada con IA Canal 26

Lluvias Foto: Foto generada con IA Canal 26

Después de varios días de condiciones relativamente estables, el clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires vuelve a mostrar señales de cambio. Los pronósticos meteorológicos coinciden en un punto clave: se aproxima un nuevo período de lluvias, tormentas y un descenso térmico que se hará sentir con fuerza tanto en la Ciudad como en el conurbano bonaerense.

El regreso del mal tiempo no será gradual. Por el contrario, los especialistas advierten que el avance de un frente frío provocará inestabilidad marcada, chaparrones intensos y posibles tormentas eléctricas, acompañadas por un cambio brusco en las marcas térmicas.

Lluvias y tormentas: cuándo se complica el clima en Buenos Aires

Según los modelos meteorológicos, el escenario comenzará a desmejorar con el ingreso de aire frío desde el sur, que interactuará con la humedad acumulada en la región. Esa combinación es la que suele favorecer tormentas generalizadas en el AMBA, algunas de ellas con actividad eléctrica, ráfagas de viento y abundante caída de agua en cortos períodos.

El fenómeno no se limitará a un evento aislado. Se espera que las lluvias se extiendan durante varias horas, con momentos de mayor intensidad que podrían generar anegamientos temporarios en zonas urbanas.

Además, no se descartan mejoramientos temporarios, aunque de corta duración, antes de que nuevas precipitaciones vuelvan a afectar la región.

Fuerte baja de temperaturas: del ambiente templado al frío en pocas horas

Uno de los aspectos que más llamará la atención será el descenso abrupto de las temperaturas. Tras jornadas con registros moderados, el ingreso del frente frío marcará un antes y un después.

Las temperaturas mínimas caerán notablemente, mientras que las máximas quedarán muy por debajo de los valores registrados en días previos. Este cambio térmico será percibido con mayor intensidad luego del paso de las lluvias, cuando el viento del sector sur refuerce la sensación de frío.

Lluvias y tormentas en Buenos Aires. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Especialistas remarcan que este tipo de situaciones son típicas de los cambios estacionales, pero advierten que el contraste térmico puede impactar con fuerza, especialmente en las primeras horas del día.

¿Qué zonas del AMBA estarán más afectadas?

Si bien todo el AMBA sentirá el impacto del cambio de tiempo, algunas áreas podrían experimentar precipitaciones más intensas. El conurbano bonaerense, en especial los partidos del sur y del oeste, suele verse más expuesto a este tipo de eventos cuando avanzan sistemas frontales desde el sur del país.

En la Ciudad de Buenos Aires, el alerta pasa principalmente por la intensidad de las lluvias en cortos lapsos, lo que puede dificultar la circulación y provocar demoras en el transporte público.

Recomendaciones ante el regreso del mal tiempo

Ante este escenario, los especialistas sugieren:

Evitar circular por zonas propensas a anegamientos durante lluvias intensas.

Asegurar objetos sueltos en balcones o terrazas por posibles ráfagas.

Salir con abrigo, ya que el descenso térmico será marcado.

Mantenerse informado a través de los reportes meteorológicos actualizados.

Un patrón que se repite: por qué el clima cambia tan rápido

El retorno de las lluvias y el frío responde a un patrón frecuente en esta época del año, donde los frentes fríos avanzan con mayor frecuencia sobre el centro del país. La combinación de aire cálido residual y masas de aire frío genera condiciones propensas a tormentas, seguidas por descensos térmicos abruptos.

Este tipo de situaciones suele repetirse varias veces durante el mes, alternando períodos de buen tiempo con episodios de inestabilidad.