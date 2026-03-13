El clima en La Rioja para este viernes 13 de marzo de 2026 se presenta con cielo parcialmente nuboso. En horas de la mañana, se espera una mínima de 6°C y una máxima de 21.1°C. La humedad alcanzará un 40%, haciendo que el ambiente sea agradablemente fresco. Será importante considerar que la velocidad del viento puede llegar hasta 10 km/h, lo que podría influir en la sensación térmica.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

A medida que transcurra el día, las condiciones se mantendrán similares. En la tarde y noche, el cielo permanecerá sin cambios significativos, y la temperatura máxima podría rondar los 21.1°C. La humedad mínima del día se mantendrá alrededor del 40%, haciendo que la sensación de frescura se perciba agradablemente. No se espera precipitación significativa, por lo que se prevé un día estable y mayormente seco.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 13 de marzo de 2026

Para los interesados en las actividades astronómicas, el sol hará su salida a las 08:18 de la mañana y se pondrá a las 18:35, brindando un total de 10 horas y 17 minutos de luz solar.