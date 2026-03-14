Otoño en Argentina Foto: Foto generada con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un otoño 2026 con características atípicas en la provincia de Buenos Aires, especialmente en relación con las temperaturas y el régimen de precipitaciones. A diferencia de la clásica transición hacia el frío, esta estación podría presentar valores térmicos superiores al promedio histórico, mientras que las lluvias se mantendrían dentro de los rangos habituales.

Temperaturas por encima del promedio histórico

De acuerdo con los informes estacionales del SMN, que utilizan el sistema de terciles para clasificar tendencias (inferior, normal o superior), gran parte del territorio bonaerense se ubicará en el tercil superior. Esto implica que:

Las temperaturas estarán más altas de lo normal .

El incremento promedio sería de alrededor de 0,5°C .

El impacto dependerá de cada región: históricamente, el otoño marca unos 14°C en el sur provincial y cerca de 16°C en el norte, valores que podrían ser superados este año.

Aun así, el organismo aclara que los pronósticos estacionales no permiten anticipar eventos extremos. No es posible prever de antemano olas de calor, irrupciones frías repentinas o fenómenos puntuales. Por eso, se recomienda seguir informes diarios y alertas tempranas.

Otoño en Argentina Foto: Foto generada con IA

Lluvias: acumulados dentro de los valores normales

En cuanto a las precipitaciones, el pronóstico muestra una tendencia estable y sin grandes variaciones. El SMN prevé que:

El trimestre otoño 2026 registre lluvias dentro de los niveles normales para Buenos Aires.

Esta situación también se repetiría en regiones como La Pampa, el litoral, el este de Salta, el norte patagónico y varias provincias del norte argentino.

No obstante, algunos informes complementarios —como los elaborados por Meteored— señalan que podrían producirse déficits de lluvia en zonas específicas, lo que aumentaría el riesgo de incendios forestales, sobre todo en áreas con baja humedad del suelo y actividad productiva intensa.

Cuándo llega el otoño Foto: Foto generada con IA

Un otoño sin un patrón climático dominante

Los especialistas remarcan que este escenario se da en un contexto sin un forzante climático global claro. El fenómeno El Niño no tendría una influencia significativa hasta mediados de año, por lo que el otoño 2026 se desarrollaría sin un “director” climático definido.

Esto podría favorecer:

Persistencia de temperaturas cálidas en el centro y norte bonaerense.

Déficits de humedad y sequedad del ambiente , especialmente en zonas agrícolas.

Mayor probabilidad de focos de incendio y afectaciones productivas.

Conclusión: un otoño más cálido, con lluvias normales y riesgos por sequedad

El otoño 2026 en la provincia de Buenos Aires se perfila como una estación:

Más cálida de lo habitual ,

Con precipitaciones normales ,

Pero con riesgos vinculados a la sequedad del ambiente y posibles impactos productivos.

Para la población en general y el sector agropecuario, será clave mantenerse informados mediante los reportes oficiales del SMN y sistemas de alertas tempranas.