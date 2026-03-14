Para el clima de hoy en Formosa, la mañana se anticipa con un cielo mayormente despejado y temperaturas que rondarán los 7.9°C. Se espera que la temperatura máxima alcance los 20.5°C. Los vientos serán leves, alcanzando una velocidad de hasta 5 km/h. La humedad relativa estará en un 96%, lo que podría aumentar la sensación de calor durante el transcurso del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Durante la tarde y la noche, el cielo continuará parcialmente nublado, y las temperaturas se mantendrán agradables, oscilando entre los 15°C y los 20°C. Es poco probable que llueva, con una probabilidad de precipitaciones casi nula.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 14 de marzo de 2026

Hoy, el sol salió a las 07:37 y se pondrá a las 18:08, lo que nos dará un día pleno de luz natural para disfrutar al aire libre.