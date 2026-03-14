Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este sábado 14 de marzo de 2026
Clima Jujuy Hoy
Para este clima de sábado 14 de marzo de 2026 en Jujuy, la mañana comenzará con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se presentarán en torno a los 4.2°C, lo que sugiere un inicio fresco del día. La humedad alcanzará niveles del 85%, generando una sensación térmica notablemente húmeda.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy
Hacia la tarde y noche, el clima mantendrá su condición parcialmente nubosa. Las temperaturas seguirán en aumento hasta alcanzar un máximo de 18.4°C. Aunque no se pronostican precipitaciones, se prevé que los vientos rectifiquen su intensidad, alcanzando velocidades de hasta 10 km/h. Las condiciones climatológicas de hoy invitan a disfrutar de actividades al aire libre.
Observaciones astronómicas
Según el pronóstico astronómico, el sol hará su aparición en el horizonte a las 08:01 y se ocultará a las 18:41, marcando un día más extenso para aprovechar. La fase lunar se encuentra en un estado creciente, visible desde el ocaso.