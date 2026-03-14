Para este clima de sábado 14 de marzo de 2026 en Jujuy, la mañana comenzará con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se presentarán en torno a los 4.2°C, lo que sugiere un inicio fresco del día. La humedad alcanzará niveles del 85%, generando una sensación térmica notablemente húmeda.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Hacia la tarde y noche, el clima mantendrá su condición parcialmente nubosa. Las temperaturas seguirán en aumento hasta alcanzar un máximo de 18.4°C. Aunque no se pronostican precipitaciones, se prevé que los vientos rectifiquen su intensidad, alcanzando velocidades de hasta 10 km/h. Las condiciones climatológicas de hoy invitan a disfrutar de actividades al aire libre.

Observaciones astronómicas

Según el pronóstico astronómico, el sol hará su aparición en el horizonte a las 08:01 y se ocultará a las 18:41, marcando un día más extenso para aprovechar. La fase lunar se encuentra en un estado creciente, visible desde el ocaso.