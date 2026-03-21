Hoy en Ciudad de Buenos Aires, el clima comenzará con un cielo ligeramente nublado. Durante la mañana, los habitantes de la ciudad pueden esperar una temperatura mínima que rondará los 8.6°C, y la sensación térmica se sentirá un poco más baja debido a los vientos. La velocidad del viento alcanzará hasta 8 km/h, lo que implicará una presencia constante de brisas a lo largo de las horas matutinas, aunque no se espera lluvia durante este periodo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Avanzada la tarde, el clima se mantendrá en condiciones similares, con nubes cubriendo parcialmente el cielo. La temperatura alcanzará un máximo de 16°C, ofreciendo un ambiente fresco pero agradable para actividades al aire libre. Los vientos se incrementarán ligeramente, alcanzando los 12 km/h por momentos. No se prevén precipitaciones durante la tarde y noche, manteniendo el clima estable. La humedad se mantendrá alrededor del 78%, lo que podría incrementar la sensación de frescura en el aire.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 21 de marzo de 2026

Para los interesados en observaciones astronómicas, hoy el sol saldrá a las 07:57 y se pondrá a las 18:50. Este ciclo pondrá fin a una jornada con significativas horas de luz diurna para disfrutar de las actividades que ofrece la ciudad.