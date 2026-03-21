Este sábado 21 de marzo de 2026, el clima en Jujuy comenzará con un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas se mantendrán frescas, con mínimos que rondarán los 4.2°C. El viento soplará ligeramente desde la madrugada, alcanzando máximos de hasta 10 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Para la tarde, se espera que las temperaturas incrementen ligeramente, alcanzando un máximo de 18.4°C. A lo largo de la tarde y la noche, continuaremos viendo cielos parcialmente cubiertos, mientras que la humedad alcanzará altos niveles de 85%. Los vientos se mantendrán suaves, pero con posibles ráfagas de hasta 13 km/h, así que se recomienda tener precaución al conducir.