Pronóstico del tiempo para Misiones hoy: cómo estará el clima este sábado 21 de marzo de 2026
Clima en Misiones
En la mañana de hoy, el clima en Misiones se caracterizará por ser parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 6.8°C, mientras que la sensación térmica se mantendrá fresca debido a una humedad relativa máxima del 97%. Los vientos alcanzarán una velocidad máxima de 10 km/h, por lo que es recomendable llevar un abrigo ligero si va a salir temprano.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones
Durante la tarde, se espera que el cielo permanezca parcialmente nublado, con las temperaturas aumentando hasta llegar a los 18.2°C. La humedad disminuirá levemente, pero continuará siendo alta. Por la noche, el clima persistirá con características similares. La velocidad del viento será de 10 km/h durante el día, lo que contribuirá a un agradable respiro del calor típico de esta época del año. Sin embargo, no se pronostica lluvia, lo que facilitará las actividades al aire libre. Recuerde mantenerse hidratado y protegerse del sol.