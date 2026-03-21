Hoy en Santa Fe, el clima se presenta con cielos parcial y mayormente nubosos durante la mañana, lo que podría brindar algunos intervalos de luz solar. Las temperaturas en este periodo fluctuarán entre 7.9°C, alcanzando sus picos en los 18.5°C. Recomendaría mantener una prenda de abrigo a mano para las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Durante la tarde y la noche, las condiciones atmosféricas prevén mantener cielos mayormente despejados. Con un porcentaje de humedad del 85%, el ambiente se sentirá un poco más húmedo, aunque sin pronósticos de precipitación. Los vientos se manifestarán con una intensidad moderada, alcanzando velocidades de hasta 21 km/h, así que podría ser una buena idea asegurarse de que todos los elementos al aire libre estén bien sujetos.

Se espera que el clima mantenga su esencia de estabilidad sin sorpresas mayores este día en Santa Fe.

Finalmente, el día culminará con una preciosa puesta de sol, dando lugar a una noche tranquila.