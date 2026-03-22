En San Juan, el clima para hoy será mayormente soleado en la mañana. La temperatura mínima se estima en 9.2°C, mientras que los vientos podrían alcanzar una velocidad máxima de 11 km/h. Se espera una humedad relativa del aire de alrededor del 33%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Durante la tarde y noche, el cielo podría permanecer parcialmente nuboso con temperaturas que no sobrepasarán los 20.4°C. No se prevén precipitaciones, lo cual garantizará un día seco. El viento continuará en un promedio de 11 km/h, ofreciendo un clima agradable. La salida del sol está prevista para las 08:29 y el atardecer será a las 18:37.