A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 22 de marzo de 2026
Pronóstico diario
En San Juan, el clima para hoy será mayormente soleado en la mañana. La temperatura mínima se estima en 9.2°C, mientras que los vientos podrían alcanzar una velocidad máxima de 11 km/h. Se espera una humedad relativa del aire de alrededor del 33%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan
Durante la tarde y noche, el cielo podría permanecer parcialmente nuboso con temperaturas que no sobrepasarán los 20.4°C. No se prevén precipitaciones, lo cual garantizará un día seco. El viento continuará en un promedio de 11 km/h, ofreciendo un clima agradable. La salida del sol está prevista para las 08:29 y el atardecer será a las 18:37.