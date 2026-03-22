Clima en la mañana en Jujuy

Este clima de la mañana en Jujuy se presentará con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas rondarán los 4.2°C, ofreciendo un inicio de día fresco. Se pronostica una velocidad de viento máxima de hasta 10 km/h, por lo que podría ser un día ideal para actividades al aire libre, a menos que tengas sensibilidad al frío.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Por la tarde, las condiciones se mantendrán con el cielo continuando parcialmente nuboso, y las temperaturas alcanzando un máximo de 18.4°C. La humedad relativa estará en un promedio de 46%, creando una sensación de frescura en el ambiente. Hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender, aunque manteniendo un clima agradable durante gran parte de la jornada.

Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, el amanecer será alrededor de las 07:26, y el atardecer se espera para las 18:41. Los aficionados al cielo podrán disfrutar de un día que, a pesar de las nubes, no impedirá disfrutar de la majestuosidad de la bóveda celeste.