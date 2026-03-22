Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este domingo 22 de marzo de 2026
Clima en Jujuy
Clima en la mañana en Jujuy
Este clima de la mañana en Jujuy se presentará con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas rondarán los 4.2°C, ofreciendo un inicio de día fresco. Se pronostica una velocidad de viento máxima de hasta 10 km/h, por lo que podría ser un día ideal para actividades al aire libre, a menos que tengas sensibilidad al frío.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy
Por la tarde, las condiciones se mantendrán con el cielo continuando parcialmente nuboso, y las temperaturas alcanzando un máximo de 18.4°C. La humedad relativa estará en un promedio de 46%, creando una sensación de frescura en el ambiente. Hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender, aunque manteniendo un clima agradable durante gran parte de la jornada.
Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, el amanecer será alrededor de las 07:26, y el atardecer se espera para las 18:41. Los aficionados al cielo podrán disfrutar de un día que, a pesar de las nubes, no impedirá disfrutar de la majestuosidad de la bóveda celeste.