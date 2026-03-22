Hoy en Neuquén, el clima tendrá un inicio con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas matutinas comenzarán a un mínimo de aproximadamente 4.9°C, lo que implicará un ambiente fresco. Este comportamiento de las temperaturas invita a los habitantes a prepararse adecuadamente para un día que comenzará con sensaciones térmicas bajas. A medida que la mañana avance, es probable que el cielo permanezca con nubosidad y no se anticipan precipitaciones, ya que las probabilidades son bastante reducidas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

A medida que la tarde transcurra, se espera que las temperaturas se eleven, alcanzando un valor máximo de 17°C. Las condiciones climáticas continuarán siendo parcialmente nubosas. En cuanto al viento, se estima que tendrá velocidad media de 27 km/h, predominando del sector oeste. La humedad relativa alcanzará niveles máximos de 75 por ciento, lo cual puede incrementar la sensación térmica y generar un ambiente más pesado. Aquellos que planeen actividades al aire libre podrían considerar llevar una capa ligera hasta el final del día.

Observaciones astronómicas

Hoy, el sol hará su aparición a las 8:47 AM y se despedirá a las 6:16 PM. La fase lunar actual es de un 62.5% de visibilidad. Este ciclo proporciona un tiempo amplio de luz diurna para aprovechar, a pesar de la nubosidad presente a lo largo del día.