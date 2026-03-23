Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este lunes 23 de marzo de 2026
Clima del día
Clima de la mañana en San Juan
En San Juan, durante la mañana se experimentará un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas estarán en torno a los 9.2°C, con una humedad relativa del 33%. La velocidad del viento alcanzará hasta los 7 km/h, proporcionando un día cómodo para las actividades al aire libre.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan
Por la tarde, las condiciones se mantendrán similares, con el cielo parcialmente nublado. Las temperaturas máximas llegarán a los 20.4°C, y el viento podría aumentar hasta una velocidad de 11 km/h. Durante la noche, el clima seguirá siendo agradable, con temperaturas que bajarán gradualmente y vientos suaves del sur. Se recomienda disfrutar de la frescura de la noche, ideal para un paseo bajo el cielo estrellado.