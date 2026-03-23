Clima de la mañana en San Juan

En San Juan, durante la mañana se experimentará un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas estarán en torno a los 9.2°C, con una humedad relativa del 33%. La velocidad del viento alcanzará hasta los 7 km/h, proporcionando un día cómodo para las actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Por la tarde, las condiciones se mantendrán similares, con el cielo parcialmente nublado. Las temperaturas máximas llegarán a los 20.4°C, y el viento podría aumentar hasta una velocidad de 11 km/h. Durante la noche, el clima seguirá siendo agradable, con temperaturas que bajarán gradualmente y vientos suaves del sur. Se recomienda disfrutar de la frescura de la noche, ideal para un paseo bajo el cielo estrellado.