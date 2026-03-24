Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este martes 24 de marzo de 2026
Estado del clima
Pronóstico del tiempo por la mañana
En clima de la mañana de hoy, el cielo se presentará parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas de 3.4°C. La humedad estará en torno al 80%. Los vientos serán moderados, alcanzando velocidades máximas de hasta 25 km/h. Es recomendable usar abrigo para enfrentar el fresco matutino.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz
Durante la tarde y la noche, el cielo continuará siendo parcialmente nuboso, y las temperaturas aumentarán hasta llegar a máximas de 7.3°C. La velocidad del viento podría llegar a los 49 km/h, por lo que se sugiere resguardar objetos que puedan volarse y tener precaución al conducir. A lo largo del día, no se estiman precipitaciones. Disfrute de la jornada, pero manténgase abrigado debido a las bajas temperaturas.