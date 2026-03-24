Pronóstico del tiempo por la mañana

En clima de la mañana de hoy, el cielo se presentará parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas de 3.4°C. La humedad estará en torno al 80%. Los vientos serán moderados, alcanzando velocidades máximas de hasta 25 km/h. Es recomendable usar abrigo para enfrentar el fresco matutino.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Durante la tarde y la noche, el cielo continuará siendo parcialmente nuboso, y las temperaturas aumentarán hasta llegar a máximas de 7.3°C. La velocidad del viento podría llegar a los 49 km/h, por lo que se sugiere resguardar objetos que puedan volarse y tener precaución al conducir. A lo largo del día, no se estiman precipitaciones. Disfrute de la jornada, pero manténgase abrigado debido a las bajas temperaturas.