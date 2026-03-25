Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este miércoles 25 de marzo de 2026
Clima Diario
Hoy en Córdoba, el clima se presenta con un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas registradas son de 7.3°C, y es esperable que suban ligeramente. Aunque la probabilidad de precipitaciones es baja, no se descartan algunas lloviznas ocasionales debido a la humedad relativa que podría alcanzar picos de 54%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba
En la tarde, se prevé que el tiempo se mantenga similar al de la mañana, con cielos parcialmente nublados y temperaturas que alcanzarán los 21.9°C como máximo. Durante la noche, las condiciones climáticas continuarán sin muchos cambios, con la temperatura descendiendo gradualmente. La velocidad del viento podría llegar a una media de 12 km/h, proporcionando una sensación de frescura. A medida que la noche avance, es recomendable abrigarse adecuadamente debido a la previsión de un descenso térmico.