Hoy en Córdoba, el clima se presenta con un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas registradas son de 7.3°C, y es esperable que suban ligeramente. Aunque la probabilidad de precipitaciones es baja, no se descartan algunas lloviznas ocasionales debido a la humedad relativa que podría alcanzar picos de 54%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

En la tarde, se prevé que el tiempo se mantenga similar al de la mañana, con cielos parcialmente nublados y temperaturas que alcanzarán los 21.9°C como máximo. Durante la noche, las condiciones climáticas continuarán sin muchos cambios, con la temperatura descendiendo gradualmente. La velocidad del viento podría llegar a una media de 12 km/h, proporcionando una sensación de frescura. A medida que la noche avance, es recomendable abrigarse adecuadamente debido a la previsión de un descenso térmico.