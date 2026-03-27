Hoy en Corrientes, se prevén condiciones de clima parcialmente nubladas durante la mañana con temperaturas que fluctuarán entre los 8.2°C. El viento soplará a una velocidad máxima de 9 km/h, aumentando en algunas horas. La humedad se mantendrá alta en torno al 92%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Desde la tarde hacia la noche, las temperaturas alcanzarán un máximo de 18.8°C, manteniendo el cielo con algunas nubes. El viento continuará su curso con ráfagas más intensas, llegando hasta los 19 km/h por la tarde. Es poco probable que se presenten precipitaciones.