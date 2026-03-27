Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este viernes 27 de marzo de 2026
Condiciones meteorológicas
Hoy en Corrientes, se prevén condiciones de clima parcialmente nubladas durante la mañana con temperaturas que fluctuarán entre los 8.2°C. El viento soplará a una velocidad máxima de 9 km/h, aumentando en algunas horas. La humedad se mantendrá alta en torno al 92%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes
Desde la tarde hacia la noche, las temperaturas alcanzarán un máximo de 18.8°C, manteniendo el cielo con algunas nubes. El viento continuará su curso con ráfagas más intensas, llegando hasta los 19 km/h por la tarde. Es poco probable que se presenten precipitaciones.