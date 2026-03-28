Lluvias en el AMBA Foto: Foto generada con IA

El cierre de marzo llega con un giro brusco en las condiciones meteorológicas sobre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Tras varios días con mañanas frescas y cierta estabilidad atmosférica, el escenario cambia de forma notoria: el calor vuelve a tomar protagonismo, con marcas cercanas a los 30 grados, mientras que las lluvias y tormentas aparecerán de manera intermitente, generando un combo climático típico de transición estacional.

Según los análisis meteorológicos más recientes, la región del AMBA ingresa en un período caracterizado por alta humedad, nubosidad variable y una atmósfera cada vez más inestable, una combinación que suele favorecer el desarrollo de precipitaciones aisladas pero intensas.

Un frente cálido que cambia por completo el ambiente

El detonante de esta nueva etapa es el avance de un frente cálido, que ya comenzó a sentirse en las últimas horas con noches menos frescas y amaneceres más templados. A diferencia de los días previos, donde el otoño parecía instalarse con fuerza, ahora el aire cálido y húmedo se impone desde el norte, elevando los valores térmicos y modificando la sensación térmica.

En la Ciudad de Buenos Aires, las temperaturas mínimas dejaron atrás los registros por debajo de los 15 °C y se mantienen cerca o por encima de los 20 °C, una señal clara del cambio de masa de aire. Este proceso también se refleja en el aumento del punto de rocío, indicador clave de humedad atmosférica.

Lluvias Foto: Foto generada con IA

¿Hasta cuánto puede subir la temperatura?

Aunque la nubosidad jugará un papel regulador durante algunos días, los modelos coinciden en que las máximas volverán a escalar, con valores que podrían rozar los 30 °C entre el domingo y el martes. Este comportamiento térmico resulta llamativo para fines de marzo, un período en el que históricamente comienzan a predominar temperaturas más moderadas.

El calor, sin embargo, no será constante ni lineal. La presencia de nubes y las lluvias intermitentes generarán oscilaciones térmicas, con jornadas más bochornosas seguidas por breves alivios tras el paso de chaparrones o tormentas.

Tormentas aisladas: cuándo y cómo pueden presentarse

Uno de los puntos más importantes del pronóstico es la naturaleza irregular de las precipitaciones. No se espera un evento de lluvias generalizadas y persistentes, sino tormentas y chaparrones de distribución dispar, que pueden afectar a una zona y dejar a otra completamente seca.

Estas tormentas podrían desarrollarse principalmente entre la tarde y la noche, impulsadas por el calor acumulado y la elevada humedad. En algunos casos, no se descarta actividad eléctrica, ráfagas intensas y lluvias de corta duración pero intensidad moderada a fuerte, un patrón muy habitual en situaciones de frente cálido.

Un fin de semana con pronóstico cambiante

El último fin de semana de marzo se presenta con un alto grado de incertidumbre meteorológica, algo común cuando la atmósfera se encuentra en estado inestable. Habrá momentos de mejora temporaria, con incluso algunas horas de sol, pero también ventanas propicias para nuevas precipitaciones.

Este tipo de escenarios obliga a seguir de cerca las actualizaciones del pronóstico, ya que pequeñas variaciones en la circulación del viento o en la nubosidad pueden cambiar de manera significativa el desarrollo de tormentas.

¿Y cómo arranca abril?

Las tendencias actuales indican que el inicio de abril mantendría una tónica similar, con temperaturas elevadas para la época y chances de lluvias aisladas. Si bien no se observa un ingreso contundente de aire frío a corto plazo, el patrón es dinámico y no se descartan cambios más marcados con el avance de la nueva semana.

Para quienes planifican actividades al aire libre, el consejo es claro: no confiarse del calor ni del cielo parcialmente despejado, ya que las tormentas pueden formarse en lapsos breves.

En resumen

Calor cercano a 30 °C en el AMBA

Humedad elevada y ambiente pesado

Tormentas y chaparrones intermitentes

Pronóstico cambiante y alta incertidumbre

El cierre de marzo promete ser mucho más parecido al verano que al otoño, al menos en Buenos Aires, con un escenario que combina calor, lluvias y cambios rápidos del tiempo.