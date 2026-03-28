Pronóstico del tiempo en la mañana

Este sábado 28 de marzo de 2026, el clima en Buenos Aires se prevé con parcial nubosidad en las primeras horas del día. Las temperaturas mínimas rondarán los 5.6°C, lo que hará necesario abrigarse apropiadamente al salir por la mañana. La humedad se situará cerca del 55%, proporcionando una sensación de fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

En horas de la tarde, se esperan condiciones similares con temperaturas que alcanzarán máximas de 15.7°C. Los vientos soplarán a una velocidad de hasta 21 km/h, lo que mantendrá la brisa fresca durante el día. A medida que avance la noche, se mantendrá la nubosidad parcial. Aunque no hay probabilidad de precipitación, es recomendable llevar un abrigo liviano para estar al aire libre.

El sol saldrá a las 07:37 y se pondrá a las 17:52, brindando alrededor de 10 horas de luz diurna. Observaciones astronómicas serán posibles, aunque con la precaución del viento que podría dificultar alguna actividad exterior.