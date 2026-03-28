Pronóstico del clima en Catamarca para la mañana

Este sábado por la mañana, el clima en Catamarca se mantendrá mayormente despejado, con temperaturas mínimas que rondarán los 6.4°C. La humedad alcanzará un 65%, ofreciendo un ambiente fresco y agradable. Los vientos soplarán suavemente desde el sur con una velocidad media de 9 km/h, ofreciendo un respiro del calor del día. No se esperan precipitaciones durante este periodo, por lo que será un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Para la tarde y noche, las temperaturas en Catamarca alcanzarán un máximo de 23.7°C, manteniendo una tendencia hacia el clima cálido pero confortable. Se prevé cielo parcialmente nuboso, y la humedad disminuirá levemente hacia el 37%, haciendo el clima más seco. Los vientos aumentarán de intensidad, alcanzando los 21 km/h, lo que podría generar algunas ráfagas moderadas.

Observaciones astronómicas: Hoy, la salida del sol será a las 07:40 y el atardecer a las 18:33, marcando un día con suficiente luz para disfrutar del exterior sin precipitaciones en el pronóstico.