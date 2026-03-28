Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este sábado 28 de marzo de 2026
Clima en Córdoba
En la mañana de hoy en Córdoba, se anticipa que el clima será mayormente nuboso, con temperaturas mínimas alrededor de los 7°C. Se espera que haya algo de brisa, con vientos llegando a una velocidad máxima de 23 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca. La humedad será considerable, llegando a picos del 54%, así que se recomienda tener a mano una chaqueta ligera si planea salir.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba
En la tarde y noche, el clima se mantendrá parcialmente nuboso, con temperaturas máximas que rondarán los 21°C. Aunque la temperatura sea más cálida, los vientos persistirán, con ráfagas alcanzando los 15 km/h. Es importante destacar que no se espera precipitación alguna, manteniendo el riesgo de lluvia en un mínimo.
Nota: La salida del sol está programada para las 08:12 y se pondrá a las 18:21, ofreciendo un día con suficientes horas de luz para actividades al aire libre.