En la mañana de hoy en Córdoba, se anticipa que el clima será mayormente nuboso, con temperaturas mínimas alrededor de los 7°C. Se espera que haya algo de brisa, con vientos llegando a una velocidad máxima de 23 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca. La humedad será considerable, llegando a picos del 54%, así que se recomienda tener a mano una chaqueta ligera si planea salir.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

En la tarde y noche, el clima se mantendrá parcialmente nuboso, con temperaturas máximas que rondarán los 21°C. Aunque la temperatura sea más cálida, los vientos persistirán, con ráfagas alcanzando los 15 km/h. Es importante destacar que no se espera precipitación alguna, manteniendo el riesgo de lluvia en un mínimo.

Nota: La salida del sol está programada para las 08:12 y se pondrá a las 18:21, ofreciendo un día con suficientes horas de luz para actividades al aire libre.