En Corrientes, el clima de esta mañana promete ser relativamente tranquilo. Con un cielo parcialmente nuboso, las temperaturas mínimas se situarán alrededor de los 8.2°C, ofreciendo un ambiente fresco al comienzo del día. La humedad alcanzará un nivel del 94%, por lo que la sensación de frescura persistirá, aunque sin elevadas probabilidades de lluvia.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Durante la tarde, se mantendrá el cielo mayormente nublado, con temperaturas que podrían aumentar hasta los 18.8°C. A pesar de las nubes, la precipitación total esperada es de 0 mm. Por la noche, el cielo seguirá parcialmente cubierto y el viento se prevé llegue a máximas en torno a los 9 km/h, lo cual contribuirá a que las condiciones meteorológicas sean agradables para un paseo nocturno. La humedad descenderá a un 44% hacia la tarde.