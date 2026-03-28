Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este sábado 28 de marzo de 2026
Servicio Meteorológico
En Corrientes, el clima de esta mañana promete ser relativamente tranquilo. Con un cielo parcialmente nuboso, las temperaturas mínimas se situarán alrededor de los 8.2°C, ofreciendo un ambiente fresco al comienzo del día. La humedad alcanzará un nivel del 94%, por lo que la sensación de frescura persistirá, aunque sin elevadas probabilidades de lluvia.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes
Durante la tarde, se mantendrá el cielo mayormente nublado, con temperaturas que podrían aumentar hasta los 18.8°C. A pesar de las nubes, la precipitación total esperada es de 0 mm. Por la noche, el cielo seguirá parcialmente cubierto y el viento se prevé llegue a máximas en torno a los 9 km/h, lo cual contribuirá a que las condiciones meteorológicas sean agradables para un paseo nocturno. La humedad descenderá a un 44% hacia la tarde.