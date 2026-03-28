En Entre Ríos, el clima de hoy estará marcado por un cielo parcialmente nuboso y temperaturas frescas pero agradables para esta época del año. Durante la mañana, las temperaturas mínimas serán de alrededor de 7.8°C, lo que sugiere una jornada fresca al inicio, ideal para actividades al aire libre. El viento soplará del noreste a una velocidad media máxima de 13 km/h, lo que contribuirá a la sensación de frescura.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Entre Ríos

Hacia la tarde, se espera que las temperaturas asciendan hasta una máxima de 17.2°C. El clima permanecerá consistentemente parcialmete nuboso, proporcionando momentos de sol intermitente que mejorarán la percepción térmica. Sin precipitaciones significativas previstas, la humedad se mantendrá en un nivel moderado, lo que debería hacer que la tarde y la noche sean igualmente agradables. El viento se mantendrá en calma, lo que permitirá disfrutar de una noche tranquila.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 28 de marzo de 2026

Para los interesados en observaciones astronómicas, el amanecer está previsto a las 07:58, marcando la llegada de la luz del día. Por la tarde, el atardecer ocurrirá a las 18:05, ofreciendo un espectáculo de colores en el cielo. Estos puntos del día son perfectos para disfrutar de un momento de paz mientras se observa cómo cambia el cielo.