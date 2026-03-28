Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este sábado 28 de marzo de 2026
Clima diario
Pronóstico del tiempo para Formosa hoy
En Formosa, el clima de este sábado será parcialmente nuboso durante la mañana, con una temperatura mínima esperada de 7.9°C. La humedad ambiente rondará el 41%, ofreciendo una sensación agradable. Se espera que el viento sople a una velocidad máxima de 10 km/h en dirección sureste.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa
Por la tarde y la noche, el cielo se mantendrá ligeramente nublado. La temperatura máxima alcanzará los 20.5°C, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Los vientos serán mínimos, con una velocidad promedio de 7 km/h. A medida que avance el día, la humedad incrementará levemente alcanzando un 51%, lo cual no debería representar incomodidad significativa.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 28 de marzo de 2026
El sol en Formosa hará su aparición a las 07:37, ofreciendo una aventura celeste hasta que se oculte a las 18:08. Los lugareños y visitantes podrán disfrutar de un día completo con estas condiciones climáticas favorables.