Pronóstico del tiempo para Formosa hoy

En Formosa, el clima de este sábado será parcialmente nuboso durante la mañana, con una temperatura mínima esperada de 7.9°C. La humedad ambiente rondará el 41%, ofreciendo una sensación agradable. Se espera que el viento sople a una velocidad máxima de 10 km/h en dirección sureste.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Por la tarde y la noche, el cielo se mantendrá ligeramente nublado. La temperatura máxima alcanzará los 20.5°C, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Los vientos serán mínimos, con una velocidad promedio de 7 km/h. A medida que avance el día, la humedad incrementará levemente alcanzando un 51%, lo cual no debería representar incomodidad significativa.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 28 de marzo de 2026

El sol en Formosa hará su aparición a las 07:37, ofreciendo una aventura celeste hasta que se oculte a las 18:08. Los lugareños y visitantes podrán disfrutar de un día completo con estas condiciones climáticas favorables.