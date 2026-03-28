Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este sábado 28 de marzo de 2026
Clima local
Para este sábado en Jujuy, se anticipa clima mayormente nublado durante las horas de la mañana. La temperatura mínima será de 4.2°C, proporcionando un comienzo fresco al día. A medida que avancen las horas, el mercurio subirá hasta alcanzar los 18.4°C como máximo. Los vientos tendrán una velocidad máxima de 13 km/h, lo cual ofrecerá un ambiente agradable y sin brusquedades en su intensidad.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy
Por la tarde y noche, las condiciones meteorológicas se mantendrán relativamente estables con cielos parcialmente nublados y un incremento ligero en los vientos, que se moverán a una velocidad de hasta 13 km/h. En cuanto a la humedad, la misma alcanzará un máximo del 85%. La probabilidad de precipitación sigue siendo baja, así que es poco probable que el clima altere planes al aire libre.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 28 de marzo de 2026
En relación a los fenómenos astronómicos, el sol saldrá a partir de las 08:01 y se pondrá a las 18:41. En cuanto a la fase lunar, será visible a las 18:03, para luego ocultarse a las 07:26.