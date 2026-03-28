Para este sábado en Jujuy, se anticipa clima mayormente nublado durante las horas de la mañana. La temperatura mínima será de 4.2°C, proporcionando un comienzo fresco al día. A medida que avancen las horas, el mercurio subirá hasta alcanzar los 18.4°C como máximo. Los vientos tendrán una velocidad máxima de 13 km/h, lo cual ofrecerá un ambiente agradable y sin brusquedades en su intensidad.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Por la tarde y noche, las condiciones meteorológicas se mantendrán relativamente estables con cielos parcialmente nublados y un incremento ligero en los vientos, que se moverán a una velocidad de hasta 13 km/h. En cuanto a la humedad, la misma alcanzará un máximo del 85%. La probabilidad de precipitación sigue siendo baja, así que es poco probable que el clima altere planes al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 28 de marzo de 2026

En relación a los fenómenos astronómicos, el sol saldrá a partir de las 08:01 y se pondrá a las 18:41. En cuanto a la fase lunar, será visible a las 18:03, para luego ocultarse a las 07:26.