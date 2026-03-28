Hoy en La Pampa, el clima se presentará con una mañana parcialmente nubosa y temperaturas que irán de 7.1°C a 18.4°C. El día comienza con cielos despejados, clima ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, en la medida que avance la jornada, los cielos se irán cubriendo ligeramente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Durante la tarde y la noche, las condiciones seguirán siendo mayormente nubosas. Las temperaturas alcanzarán una máxima de 18.4°C. A lo largo del día, se anticipan vientos con una velocidad media de 22 km/h y la humedad se mantendrá en 65%. No se prevé precipitación significativa.

A pesar del día nublado, no hay probabilidades de lluvia según el pronóstico, por lo que las actividades al aire libre no se verán interrumpidas.