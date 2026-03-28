Para este sábado en Mendoza, el clima verá su inicio a las 8:34 AM con un amanecer de cielos mayormente despejados. Durante la mañana, las temperaturas se moverán entre los 6.6°C y 17.5°C, con vientos cálidos que alcanzarán velocidades de hasta 13 km/h, soplando desde el norte.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Al llegar la tarde, los cielos seguirán despejados, permitiendo apreciar en todo su esplendor el brillo del sol. Las temperaturas máximas alcanzarán los 17.5°C mientras la humedad rondará el 37%. A medida que el día llega a su fin, esperamos que las condiciones del tiempo continúen estables, sin precipitaciones esperadas. Únicamente sobre las 6:52 PM se dará el paso al atardecer, cerrando un día mayormente claro.