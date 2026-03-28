Canal 26
Por Canal 26
sábado, 28 de marzo de 2026, 06:02

Pronóstico del tiempo para la mañana

Para Misiones, se anticipa un clima mayormente nuboso durante la mañana. La temperatura mínima estará alrededor de los 6.8°C. El viento soplará a unos 8 km/h, presentando una ligera brisa que refrescará el entorno. La humedad estará en un nivel del 97%, así que es importante vestirse adecuadamente para evitar el frío.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones

Por la tarde y noche, el clima en Misiones continuará parcialmente nuboso, con temperaturas alcanzando un máximo de 18.2°C. Los vientos tendrán una velocidad promedio de 8 km/h, lo que aportará una sensación agradable al aire libre. Tener en cuenta la humedad del 97%, ya que puede causar incomodidad a algunas personas. Si planea realizar actividades al aire libre, este rango de viento será beneficioso para disfrutar del día sin el calor agobiante de mediodía.